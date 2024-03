POL-NB: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B 104/ Ortsteil Weitin

PHR Neubrandenburg (ots) -



Am 31.03.2024,gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf der Stavenhagener Straße (B104) in Neubrandenburg, Ortsteil Weitin, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei welchem zwei ortsansässige Personenkraftwagen zusammenstießen. Eine 26-jährige Fahrzeugführerin, sowie ihr 3-jähriger Sohn, befuhren mit einem Pkw Skoda die Stavenhagener Straße in Fahrtrichtung Neubrandenburg. Die 51-jährige Fahrzeugführerin des Pkw Hyundai fuhr auf der B 104 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Fahrtrichtung Chemnitz.Aus noch ungeklärte Ursache kollidierten beide Personenkraftwagen im Kreuzungsbereich Stavenhagener Straße (B104) / Ernst-Barlach-Straße - Otto-von-Guericke-Straße miteinander. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden bei der Kollision leicht verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Klinikum in Neubrandenburg verbracht.Die beteiligten Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Unfallstelle wurde zur Gewährleistung der Bergungsarbeiten durch die Polizei abgesichert und der Fahrzeugverkehr sicher vorbeigeführt.Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 30.000,- EUR. Die Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger und wohnhaft im Landkreis MSE. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



