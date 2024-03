POL-NB: nicht angemeldete Versammlung legt kurzzeitig den Verkehr auf der B111 bei Wolgast lahm

Wolgast (LK VG) (ots) -



Am 31.03.2024, gegen 12:30 Uhr, wurde polizeilich bekannt, dass

mehrere Personen mit ihren Fahrzeugen den Verkehr auf der B111 bei

Wolgast blockieren. Daraufhin wurden vier Funkstreifenwagen aus

Wolgast, Heringsdorf und Anklam auf die B111 entsandt. Vor Ort wurden

vier Männer und eine Frau, deutsche Staatsangehörige im Alter

zwischen 42 und 62 Jahren, angetroffen. Durch diese wurden drei PKW

auf der Fahrbahn abgestellt, so dass der Fahrzeugverkehr komplett zum

Erliegen kam. Ein 48-jähriger Versammlungsteilnehmer gab sich als

Versammlungsleiter aus und teilte mit, dass sie für ca. drei Stunden

auf der Bundesstraße unter dem Motto "Mehr Geld für den Mittelstand"

demonstrieren und solange den Fahrzeugverkehr aufhalten wollten. Da

es für diese Versammlung keine Anmeldung gab, wurde sie durch die

Polizei aufgelöst und die Versammlungsteilnehmer räumten die

Fahrbahn. Nach ca. 15 Minuten konnte der Fahrzeugverkehr wieder

ungehindert fließen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung im

Straßenverkehr und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz

eingeleitet.



