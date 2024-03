POL-NB: Brand eines leerstehenden Gebäudes in Feldberg (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 31.03.2024, gegen 06:40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über

einen Brand in der Ortslage Feldberg informiert. Am Waldsportplatz

kam es in einem leerstehenden Gebäude, ehemaliger Baumarkt, aus

bislang ungeklärter Ursache zum Brandausbruch. Bei Eintreffen von

Feuerwehr und Polizei brannte bereits ein Teil des etwa 60m mal 10m

großen Gebäudes in voller Ausdehnung. Die Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehren der umliegenden Gemeinden begannen umgehend mit der

Brandbekämpfung. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass ein Teil

des Gebäudes bis auf die Grundmauern niederbrannte.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die Ermittlungen

aufgenommen und ist zur Spurensuche eingesetzt. Da derzeit unklar

ist, wie es zur Brandentstehung gekommen ist, kommt auf Weisung der

Staatsanwaltschaft ein Brandursachenermittler zum Einsatz.





