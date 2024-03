POL-NB: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeuge auf der B96 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 30.03.2024, gegen 12:50 Uhr, ereignete sich auf der B96 zwischen

den Ortschaften Usadel und Groß Nemerow ein Verkehrsunfall mit vier

beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 71-jährige Fahrer eines PKW

Nissan die B96 aus Richtung Groß Nemerow kommend in Richtung Usadel

und beabsichtigte, einen vorausfahrenden LKW zu überholen. Dabei

übersah der 71-Jährige den im Gegenverkehr befindlichen PKW VW eines

52-Jährigen. Der 71-Jährige versuchte noch, sich wieder rechtzeitig

nach rechts einzuordnen. Jedoch konnte er einen seitlichen

Zusammenstoß zwischen beiden PKW nicht mehr verhindern. Der

54-jährige Fahrer des LKW erkannte die Gefahrensituation und

versuchte, mit seinem Gespann (LKW mit Anhänger) nach rechts

auszuweichen. Dabei kollidierte der Containeraufbau des LKW mit einem

Straßenbaum. Der 58-jährige Fahrer eines Transporters, welcher hinter

dem aus Richtung Usadel kommenden VW fuhr, erkannte ebenfalls die

Verkehrssituation und leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein. Er

konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass er mit seinem Fahrzeug auf

den vor ihm befindlichen VW auffuhr. Dabei wurde der 52-jährige

Fahrer des VW leicht verletzt, lehnte jedoch erst einmal eine

Behandlung ab.

Während der Unfallaufnahme musste die B96 für ca. 30 Minuten voll

gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von

ca. 15.000 Euro. Alle beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die

Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.





