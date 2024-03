POL-NB: Angriff auf einen Geldautomaten in Bergen (LK Vorpommern-Rügen)

Bergen/Rügen (ots) -



Am 30.03.2024, gegen 07:00 Uhr, wurde polizeilich bekannt, dass ein

Geldautomat der Postbankfiliale am Markt in Bergen angegriffen

wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand schnitten bislang unbekannte

Tatverdächtige einen Teil aus der Seitenwand des Automaten, so dass

das Automateninnere zu erreichen war. Ob der oder die Täter Bargeld

erbeuten konnten, ist derzeit noch unklar. Es können auch noch keine

Angaben zum Schaden am Geldautomaten gemacht werden.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen

und war zur Spurensuche eingesetzt. Ermittlungen haben ergeben, dass

die Tat zwischen dem 29.03.2024, 20:37 Uhr und dem 30.03.2024, 07:00

Uhr begangen wurde.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Bergen unter 03838-8100, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.





