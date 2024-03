POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Neustrelitz, LK Mecklenburgische-Seenplatte (ots) -



In Neustrelitz wird seit dem Nachmittag des 29.03.2024 ein

84-jähriger Mann vermisst. Dieser hatte in den Mittagsstunden mit

einem Fahrrad seine Wohnung verlassen und ist bisher nicht

zurückgekehrt. Gegenwärtig laufen umfangreiche Suchmaßnahmen.

Personenbeschreibung:

- ca. 175 cm groß

- schlanke Gestalt

- graue kurze Haare

- braune Cordhose

- braune Schune

- grau-schwarze Schiebermütze

- dunkle Jacke

- braunes Fahrrad mit Korb.



Weitere Informationen unter : https://is.gd/fuhkdl



Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell