POL-NB: Mopedfahrer stürzt bei Flucht vor der Polizei

Stralsund (LK V-R) (ots) -



Am 29.03.2024 war eine Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers

Grimmen bei einer Verkehrskontrolle anlässlich des "Carfridays" in

Stralsund eingesetzt. Gegen 20:30 Uhr wollte die Besatzung ein Moped

auf dem Gelände des Strelaparks kontrollieren. Der 16-jährige

Mopedfahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und missachtete

die Haltesignale. Im Bereich einer Baustelle verlor er auf sandigem

Boden die Kontrolle über sein Moped und stürzte. Bei dem Sturz kippte

das Moped gegen den Funkstreifenwagen. Der Mopedfahrer erlitt dabei

leichte Verletzungen, die nicht vor Ort versorgt werden mussten. An

beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Die

Verkehrsunfallaufnahme führte das Polizeihauptrevier Stralsund durch.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Moped

offensichtlich zur Leistungssteigerung unerlaubt verändert wurde.

Dadurch besteht der Verdacht des Fahrens ohne erforderliche

Fahrerlaubnis. Das Moped wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Der Jugendliche wurde an die Eltern übergeben.



