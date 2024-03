POL-HRO: Diebe stehlen VW T6 ´California´ in Schwerin

Schwerin (ots) -



Unbekannte Täter haben am Karfreitag, 29.03.2024, in Schwerin einen

VW T6 "California" entwendet.

Das Fahrzeug war in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in der

Güstrower Straße in der Schweriner Werdervorstadt geparkt worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann die Tatzeit am heutigen Freitag

auf den Zeitraum von 11:45 Uhr und 12:15 Uhr eingegrenzt werden.

Das Fahrzeug in den Farben Gelb und silbern hat einen geschätzten

Zeitwert von etwa 60.000 Euro. Auffällig ist eine angebrachte Markise

an der Beifahrerseite des Fahrzeugs.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang

erfolglos.



Hinweise zum möglichen Täter, der Tat und dem Fahrzeug nehmen die

Polizei in Schwerin unter der TelNr.: 0385-5180-2224 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem

auch die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell