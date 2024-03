POL-HRO: Mehrstündige Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrezeugen

A24/ Neustadt Glewe (ots) -



Am 28.03.2024 gegen 22:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit

mehreren beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen.



Ein PKW mit polnischem Kennzeichen, wechselte auf den linken von zwei

Fahrstreifen und übersah dabei einen anderen überholenden PKW und

touchierte diesen leicht. Dieser wich aus und fuhr dabei von hinten

seitlich gegen den Anhänger eines ukrainischen Autotransporters.

Dieser geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem weiteren,

weißrussischem PKW, welcher zu der Zeit auf gleicher Höhe mit dem

Transporter war.

Dieser weißrussische PKW schleuderte gegen die Mittelschutzplanke und

der ukrainische Autotransporter gegen die rechte Außenschutzplanke

sowie einer Notrufsäule. Durch den Unfall verlor der Autotransporter

eines der aufgeladenen Fahrzeuge, welches auf der Seite auf der

Fahrbahn zum Liegen kam.

Die Fahrerin des ukrainischen Transporters wurde zur weiteren

medizinischen Behandlung ins Klinikum Schwerin gebracht. Ein weiterer

Beteiligter konnte nach einer Versorgung im RTW vor Ort entlassen

werden.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Aus mehreren der Fahrzeuge traten Betriebsstoffe

aus, weshalb die Fahrbahn gereinigt werden muste. Weiterhin wurde die

Fahrbahn an mehreren Stellen beschädigt und provisorisch repariert.



Der unfallverursachende polnische PKW ist flüchtig.

Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.



Für den Einsatz der Rettungskräfte, zur Unfallaufnahme sowie Bergung

der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn ist die A24 zwischen den

Anschlussstellen Kreuz Schwerin und Neustadt Glewe seit mehreren

Stunden voll gesperrt und wird voraussichtlich bis 06:00 Uhr bestehen

bleiben. Zum Durchlassen der im ca. 3 Kilometer Rückstau stehenden

Fahrzeuge wurde die Fahrbahn kurzzeitig geöffnet. Auf Grund der

Beschädigungen an der Fahrbahndecke und den Schutzplanken wurde durch

die zuständige Autobahnmeisterei auf beiden Richtungsfahrbahnen ein

Geschwindigkeitstrichter (80 km/h) aufgestellt.



