POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Nantrow (LK NWM) (ots) -



Am 28.03.2024 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der B105 zwischen

Neubukow und Wismar, Höhe der Ortschaft Nantrow ein Verkehrsunfall

mit vier verletzten Personen.



Die 93-jährige Fahrerin wollte nach links auf die B105 abbiegen und

übersah den vorfahrtsberechtigten 77-jährigen Fahrer eines

Mitsubishi, der trotz Bremsen einen Zusammenstoß nicht mehr

verhindern konnte. Ein Dank an diejenigen Personen, die sich bis zum

Eintreffen der Rettungskräfte um die verletzten gekümmert und Erste

Hilfe geleistet haben.

Die Kameraden der Feuerwehr befreiten die 93-Jährige aus ihrem Skoda

und haben im weiteren Verlauf die ausgelaufenen Betriebsstoffe

abgebunden. Durch den Unfall wurde die Frau schwerverletzt. Im

anderen Fahrzeug befanden sich drei Personen. Neben dem 77-jährigen

Fahrer eine 72-jährige Beifahrerin und ein 12 Jahre altes Kind. Auch

diese drei wurden zur weiteren medizinischen Behandlung ins

Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer des Einsatzes der

Rettungskräfte, zur Unfallaufnahme und Abschleppen der Fahrzeuge war

die Strecke für 1,5 Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 40.000

Euro geschätzt.

Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche

Staatsangehörigkeit.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell