POL-HRO: Politisch motivierte Kriminalität und Sachbeschädigung in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am 28.03.2024 wurde festgestellt, dass derzeit noch unbekannte

Personen auf eine Hauswand in der Domstraße in Güstrow den Schriftzug

"Sieg Heil" auftrugen. Anschließend wurde der Schriftzug mit einer

anderen Farbe durchgestrichen und darunter das Staatssymbol der

ehemaligen Sowjetunion "Sichel und Hammer" aufgetragen. Nach der

Dokumentation des Tatortes und der Spurensicherung, wurde die

Beseitigung des Schriftzuges veranlasst. Es wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung eingeleitet.



Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



