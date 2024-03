POL-GÜ: Gestohlener VW aus Rostock wird in einem Wald bei Plaaz aufgefunden

Güstrow/ Bützow (ots) -



Am Mittwochmorgen gegen 08:45 Uhr erging im Polizeirevier Bützow der Hinweis, dass seit einigen Tagen auf dem Weg vom Kempkehof zur Radarstation am Schmooksberg bei Plaaz ein Fahrzeug steht. Während der Sachverhaltsprüfung durch die eingesetzten Polizisten wurde festgestellt, dass der dort stehende VW Multivan am vergangenem Wochenende in Rostock entwendet wurde. Dort wurde das Fahrzeug in der Zeit vom 23.03.2024 17:30 Uhr zum 24.03.2024 14:00 Uhr aus der Maxim-Gorki-Straße im Rostocker Stadtteil Evershagen von bislang unbekannten Tätern gestohlen. Das aufgefundene Fahrzeug wurde nun zum Zweck der kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt und abgeschleppt. Die Kriminalpolizei in Rostock führt die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.



