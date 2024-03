POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Lkw in Rostock Lütten-Klein

Rostock (ots) -



Eine Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw führte am Donnerstagmorgen zu Behinderungen im Berufsverkehr.



Nach bisherigen Erkenntnisstand ereignete sich der Unfall gegen 07:50 Uhr im Querungsbereich der Straßenbahn in der Warnowallee, Fahrtrichtung Warnow Park. Durch die Kollision wurde die Straßenbahn aus den Schienen gehoben.



Die 58-jährige Straßenbahnfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 53-jährige Lkw-Fahrer sowie die Fahrgäste der Straßenbahn blieben zum Glück unverletzt. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.



Ein Sachverständiger der Dekra kam vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an.



Der Bereich der Warnowallee musste in Fahrtrichtung Warnow Park für circa vier Stunden komplett gesperrt werden. Es kam vor allem im Straßenbahnverkehr zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die beteiligte Straßenbahn musste vor Ort wieder eingeschient werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell