POL-HRO: Feuerwehr lässt leerstehendes Gebäude kontrolliert abbrennen

Großenhof/Warnow (LK NWM) (ots) -



Am 27.03.2024 gegen 22:50 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei der

Brand eines leerstehendes Hauses, welches mit Reetdach gedeckt ist,

gemeldet. Der Brandort befindet sich im Landkreis

Nordwestmecklenburg, Großenhof (Gemeinde Warnow). Nach Beginn der

Löschmaßnahmen hat sich die Feuerwehr dazu entschlossen, das Gebäude

kontrolliert niederbrennen zu lassen. Die Löschmaßnahmen dauerten bis

03:00 Uhr an. Anschließend hat die FFW Warnow die Brandwache

übernommen. Im Einsatz waren 72 Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehren aus Grevesmühlen, Klütz, Damshagen und Warnow. Die

Polizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung. Zum jetzigen

Zeitpunkt können keine Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe

gemacht werden. Weitere einzuleitende Maßnahmen werden im Laufe des

Tages abgesprochen.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell