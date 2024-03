POL-HRO: Austritt von Schadstoffen bei der Entsorgungsgesellschaft mbH Mecklenburg-Vorpommern in Bargeshagen

Bargeshagen (Landkreis Rostock) (ots) -



Am 27.03.2024 gegen 15:45 Uhr kam es auf dem Gelände der

Entsorgungsgesellschaft mbH Mecklenburg-Vorpommern in Bargeshagen zu

einer ungeplanten chemischen Reaktion. Vermutlich aufgrund von

Fremdstoffen, kam es zu einer überdurchschnittlichen Entstehung von

Wasserdampf. Dieser trat in der weiteren Folge in geringem Maße aus

einem Dachfenster aus. Eine von der Feuerwehr durchgeführte Messung

vor Ort ergab, dass sich derzeit noch unbekannte Schadstoffe in der

Luft befanden. Vorsorglich und aufgrund der Windrichtung wurde der

sich in der Nähe befindende JOHO Park evakuiert. Ca. 100 Personen

mussten den Park verlassen. Bei Messungen in anderen und weiter

entfernten Bereichen konnten keine Schadstoffe mehr in der Luft

festgestellt werden.



Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.



Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren 79 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren Lambrechtshagen, Rethwisch, Bad Doberan,

Neubukow, Bargeshagen und Nienhagen im Einsatz.



