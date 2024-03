POL-ANK: Nach Diebstahl und anschließender Flucht - Zwei Tatverdächtige in Torgelow vorläufig festgenommen

Torgelow (ots) -



Am heutigen Tag (27.03.2024) gegen 11:30 Uhr bemerkten Polizeikräfte einen Diebstahl in einem Supermarkt in der Pasewalker Straße in Torgelow. Die Beamten folgten den zwei verdächtigen Personen, um diese zu kontrollieren. Diese entzogen sich jedoch der Kontrolle mittels Flucht in einem Fahrzeug. Um das verdächtige Fahrzeug anzuhalten, stellte sich ein Beamter vor den Pkw Honda und forderte den Fahrer zum Anhalten auf. Daraufhin fuhr der Pkw Honda los, der Polizeibeamte musste über die Motorhaube abrollen und verletzte sich leicht an der Hand. Die Polizeikräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten die beiden Tatverdächtigen schließlich feststellen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei polnische Staatsangehörige, 26 und 29 Jahre alt. Die beiden Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und ins Polizeirevier Ueckermünde verbracht. Es gilt nun zu prüfen, ob die zwei festgestellten Männer im Zusammenhang mit weiteren Diebstählen stehen. Gegen die Männer wurden Strafanzeigen wegen räuberischen Diebstahls, Nötigung im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Der Pkw Honda wurde zur Spurensicherung an die Kriminalpolizei übergeben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Cindy Trehkopf

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell