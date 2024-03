POL-SN: Zeugenaufruf: Diebstahl von Kupferkabeln

Schwerin (ots) -



Nachdem unbekannte Täter Kupferkabel von einer Baustelle entwendet haben, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.



Am gestrigen Tag wurde die Schweriner Polizei über einen Diebstahl auf einer Baustelle in der Friedrich-Engels-Straße informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen unbekannte Täter im Tatzeitraum vom 18.03.2024 13:00 Uhr bis zum 26.03.2024 15:30 Uhr 30m Kupferkabel entwendet haben. Dabei verursachten die Täter einen Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180224 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Patricia Preuß

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell