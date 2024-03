POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung durch unbekannten Tatverdächtigen

Schwerin (ots) -



Am Abend des 26.03.2024 kam es in einem Innenhof in Schwerin zu einem Körperverletzungsdelikt, in dessen Folge der Geschädigte im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 59-jähriger Deutscher nach einer verbalen Auseinandersetzung auf einem Hinterhof in der Wismarschen Straße körperlich angegriffen. Der unbekannte Tatverdächtige habe gegen 18:25 Uhr aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus gehandelt. Der 59-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf, die zunächst vor Ort durch Rettungskräfte und anschließend im Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen im Fall der vorliegenden Körperverletzung übernommen. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 0385/5180-2224 entgegen.



