POL-ANK: Zwei Verkehrsunfälle auf der B109 bei der Redoute - erhebliche Verkehrseinschränkungen

Am gestrigen Tag (26.03.2024) gegen 13:30 Uhr kam es auf der B109 in Richtung Ziethen vor dem Abzweig zur alten "Mülldeponie" zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Dabei befuhr die 38-jährige deutsche Fahrzeugführerin des PKW Mercedes-Benz die B109 aus Anklam kommend in Richtung Ziethen und musste mit ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen. Plötzlich fuhr ihr der 60-jährige deutsche Fahrzeugführer des PKW Ford von hinten auf. Der 60-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Auch die vier- und sechsjährigen Mitfahrer des PKW Mercedes-Benz wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. Die Fahrbahn wurde kurzeitig voll-bzw. halbseitig zur Unfallaufnahme und Bergung gesperrt.



In Folge des beidseitigen Rückstaus kam es gegen 13:40 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkws, eines Transporters und eines LKW. Alle drei Verkehrsteilnehmer befuhren die B109 aus Richtung Greifswald in Richtung Anklam. Der Fahrzeugführer des LKW Ford, ein 57-jähriger Deutscher, fuhr ans Stauende heran und stoppte. Die 63-jährige deutsche Fahrzeugführerin des Transporters Ford kam hinter ihm zum Stehen. Der 24-jährige deutsche Fahrzeugführer des PKW Ford bemerkte aus unbekannten Gründen nicht, dass die Fahrzeuge vor ihm hielten und fuhr auf den Transporter auf. Dabei wurde der Transporter auf den LKW geschoben. Der 24-jährige Fahrzeugführer des PKW wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Greifswald verbracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher sich auf ca. 9.500 Euro beläuft. Der PKW Ford war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.



Gegen 15:30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. Durch die beiden Verkehrsunfälle kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.



