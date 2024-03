POL-LWL: Polizei stellt mutmaßlichen Garteneinbrecher auf frischer Tat

Ludwigslust (ots) -



In Ludwigslust hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch einen mutmaßlichen Garteneinbrecher auf frischer Tat stellen können. Der 37-jährige Mann war zuvor in der betreffenden Kleingartenanlage am Rennbahnweg umhergeschlichen und hatte sich einem Zeugenhinweis zufolge verdächtig gemacht. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten mehrere offene Schuppentüren und Gartentore in der Kleingartenanlage fest und stießen bei der weiteren Absuche schließlich auf den Tatverdächtigen. Dieser hatte sich hinter einem bewachsenden Erdhügel verkrochen, als ein Polizist ihn im Licht seiner Taschenlampe in dem Versteck entdeckte. Die Polizei fand beim 37-jährigen Deutschen diverses Einbruchswerkzeug, das der Mann in einem Rucksack mit sich führte. Diebesgut wurde bei dem Verdächtigen nicht gefunden. Die Polizei stellte das Einbruchswerkzeug sicher und erstattete gegen dem 37-Jährigen Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls.



