POL-LWL: Rund 10.000 Euro Sachschaden bei Schornsteinbrand

Bei einem Schornsteinbrand in Neustadt-Glewe ist am frühen Mittwochmorgen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden. Personen in dem betroffenen Einfamilienhaus wurden nicht verletzt. Kurz vor 04:00 Uhr wurde der Brand bemerkt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. In dem Einfamilienhaus befand sich beim Eintreffen der Rettungskräfte eine dreiköpfige Familie, die sich anschließend ins Freie begab. Der Brand beschränkte sich weitgehend auf den Bereich des Schornsteins. Zu einem Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl kam es nicht. Die Polizei geht derzeit von einem sogenannten Rußbrand aus.



