POL-HRO: Räuberischer Diebstahl mit versuchter Brandstiftung im Rostocker Supermarkt

Rostock (ots) -



Am Dienstagabend des 26.03.2024 kam es gegen 17:40 Uhr in einem

Supermarkt im Martin-Andersen-Nexö-Ring in Rostock-Evershagen zu

einem Polizeieinsatz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte ein 43-jähriger Georgier

zunächst mehrere Flaschen Alkohol aus dem Markt zu entwenden. Dabei

wurde dieser durch den Ladendetektiv festgestellt und versucht

aufzuhalten. Der Tatverdächtige konnte sich vom Zugriff des

Ladendetektivs lösen und versuchte den Ausgang des Marktes zu

erreichen. Durch die Marktleitung konnten die beiden Ausgangstüren

geschlossen und der Tatverdächtige zwischen beiden Türen im Vorraum

des Marktes an der weiteren Flucht gehindert werden.

Dieser versuchte in der Folge die Türen gewaltsam zu öffnen und

verletzte sich dadurch an den Händen.

Als diese Versuche misslangen, nahm sich der Tatverdächtige Spiritus

und Grillkohle, welche im Vorraum des Marktes platziert waren, und

verteilte diese auf dem Boden. Nachfolgende Versuche dieses mit einem

Feuerzeug zu entzünden konnten anwesende Zeugen immer wieder durch

das Austreten erster Flammen verhindern.

Die eintreffende Funkwagenbesatzung der Rostocker Polizei konnte den

Tatverdächtigen aus dem Supermarkt entfernen und somit die weiteren

Gefahren unterbinden.

Zur Versorgung der Verletzungen wurde eine Rettungswagenbesatzung

angefordert. Diese brachte den 43-Jährigen zur weiteren medizinischen

Versorgung ins Rostocker Klinikum.

Spuren am Tatort konnten gesichert werden. Die Kriminalpolizei

ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des

räuberischen Diebstahls und der versuchten Brandstiftung gegen den

43-Jährigen aus dem Landkreis Rostock.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell