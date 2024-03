POL-NB: Diebstahl beim Bestatter

Röbel (ots) -



In einem Röbeler Bestattungshaus in der Straße der Deutschen Einheit sollen gestern gegen 13:40 Uhr zwei Männer eine vierstellige Summe Bargeld gestohlen haben.

Durch erste Aussagen von Zeugen vermutet die Polizei folgenden Hergang: Einer der beiden Männer stand scheinbar draußen Schmiere, der andere war im Geschäft. Dort muss er einen günstigen Moment abgepasst haben als eine Mitarbeiterin gerade im hinteren Bereich war. Das Glöckchen an der Tür klingelte zwei Mal kurz hintereinander. Der Mann dürfte also nur sehr kurz im Geschäftsraum gewesen sein.



Etwa eine Stunde danach stellte die Mitarbeiterin den Diebstahl fest und rief die Polizei. Auf Streife war den Röbeler Beamten das Duo aufgefallen, jedoch leider kurz bevor die Anzeige einging.



Beschreibung der beiden Tatverdächtigen nach Zeugenaussagen:



Verdächtiger 1:



- klein, füllig, Vollbart, Basecap



Verdächtiger 2:



- groß, Vollbart, schwarz-weiße Oberbekleidung



Beide Männer sollen laut Zeugenaussage Nicht-Deutsche-Phänotypen gewesen sein.



Die Kripo Röbel hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Wer Hinweise zu den beiden Männern geben kann oder weitere verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum in der Straße der Deutsche Einheit gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei Röbel unter 039931 / 848224, an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



