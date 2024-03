POL-HWI: Zeugenaufruf nach Brand in Wildtiergehege

Grevesmühlen (ots) -



Nachdem es am 24. März in einem Wildtiergehege nahe Grevesmühlen zu einem Brand gekommen ist (siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5742573 ), sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.



Die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen löschte das vollständig in Flammen stehende Futterhaus, konnte ein Übergreifen des Brandes auf einen nahegelegenen Baum aber nicht mehr verhindern. Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.



Wer hat in den Morgenstunden zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr ungewöhnliche Beobachtungen im Questiner Weg in Grevesmühlen gemacht? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der 03881 720 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



