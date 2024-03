POL-LWL: Mehrere Verkehrsdelikte bei Kontrolle eines PKW-Gespanns entdeckt

Tessenow (ots) -



Bei der Kontrolle eines PKW-Gespanns auf der B 321 bei Tessenow hat die Polizei am Montag gleich mehrere Verkehrsverstöße feststellen müssen. So war der 43-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen eines PKW mit Anhänger. Zudem waren am Anhänger, der nicht zugelassen und versichert und dessen Fahrzeugidentitätsnummer entfernt worden war, falsche Kennzeichen angebracht. Gegen den aus Norwegen stammenden Fahrer ist daraufhin eine Sicherheitsleitung in Höhe von 6.000 norwegischen Kronen (entspricht etwa 520 Euro) erhoben worden. Zudem stellte die Polizei den Anhänger sicher und nahm eine Strafanzeige gegen den 43-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz auf.



