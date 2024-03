POL-LWL: Polizei warnt vor gefährlichen Klettertouren

Parchim (ots) -



Ein besorgter Anwohner teilte der Polizei in Parchim am Montagnachmittag mit, dass drei Jugendliche auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei im Begriff sind, einen alten Schornstein hinaufklettern. Beim Eintreffen der Polizei bestätigte sich der Hinweis des Anwohners, sodass die Polizei die drei Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren hinabstiegen ließ. Als Grund für ihr gefährliches Unterfangen gaben die drei Jugendlichen an, den Sonnenuntergang aus der Höhe genießen zu wollen. Sie wurden anschließend durch die Polizisten belehrt und ihren Eltern übergeben. Die Polizei warnt eindringlich davor, umzäunte oder verlassene Betriebsgelände zu betreten bzw. dort an Gebäuden oder Schornsteinen hinaufzuklettern. Erst Anfang dieses Monats wurde in der Region Sternberg ein 17-jähriger Jugendlicher beim Sturz von einem Schornstein schwer verletzt (die Polizei informierte am 07.03.2024). Beim Hinaufklettern hatte sich eine Metallsprosse aus dem Ziegelstein gelöst, worauf der Jugendliche aus großer Höhe abgestürzt war.



