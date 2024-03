POL-HST: Mutmaßliche Einbrecher verursachen immensen Schaden

Tribsees/A20 (ots) -



Bei einem erneuten Einbruch in einen Baucontainer auf der Baustelle

an der A20 bei Tribsees in der Nacht vom 24. zum 25.03.2024

verursachten der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen sehr

hohen Sachschaden, beim Versuch in den Container zu gelangen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die

Unbekannten unbefugt Zutritt zu dem Gelände. Um an den Baucontainer

zu gelangen, auf dessen Inhalt es die Täter offenbar abgesehen

hatten, mussten sie zunächst einen Radlader wegziehen. Mit einem in

der Nähe befindlichen Kettenbagger schoben sie den Radlader beiseite.

Dadurch wurde der Radlader stark beschädigt. Aus dem Baucontainer

selbst entwendeten die Unbekannten ein elektrisches Arbeitsgerät,

dessen Wert auf rund 2.000 Euro geschätzt wird. Darüber hinaus wird

aktuell davon ausgegangen, dass die Täter auch eine bislang

unbekannte Menge an Kraftstoff entwendeten. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird zurzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

oder den Tätern geben kann bzw. Angaben zu auffälligen Personen- und

Fahrzeugbewegungen im Bereich der Baustelle machen kann, wird gebeten

sich an die Polizei in Grimmen (Tel. 038326/570), jede andere

Polizeidienststelle oder an die Onlinewache www.polizei.mvnet.de zu

wenden.





