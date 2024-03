POL-LWL: Frau vermutlich aus Fenster gestürzt

Parchim (ots) -



In Parchim ist am Montagabend eine 20-jährige Frau offenbar aus dem Schlafzimmerfenster ihrer Dachgeschosswohnung gestürzt. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Passanten riefen die Rettungskräfte, nachdem die am Boden liegende Frau um Hilfe gerufen hatte. Die 20-Jährige, die unter anderem mehrere Frakturen erlitt, kam anschließend ins Krankenhaus und wurde operiert. Ihr Zustand gilt als kritisch. Die Polizei hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen. Allerdings sind die genauen Umstände, die zu diesem Vorfall führten, derzeit noch unklar. Hinweise, die auf ein Fremdverschulden deuten, liegen bislang nicht vor. Die Polizei vermutet derzeit ein Unglücksfall, allerdings dauern die Ermittlungen noch an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell