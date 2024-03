POL-NB: Brand von Strohballen und einer Lagerhalle in Steinhagen

Grimmen (ots) -



Am 25.03.2024 gegen 18:05 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen der Brand von Stroh- und Heuballen in einer Lagerhalle in Steinhagen gemeldet. Die Rettungsleitstelle brachte sofort die Freiwilligen Feuerwehren aus Steinhagen, Negast und Jakobsdorf zum Einsatz. Diese kamen mit insgesamt 30 Kameraden zum Einsatzort. Bei deren Eintreffen am Einsatzort brannten nicht nur die 40 Stroh- und die 40 Heuballen in der Lagerhalle. Das Feuer hatten inzwischen auch auf die Lagerhalle übergegriffen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Hierdurch konnten sie ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR. Bei dem Feuerwehr wurde der Fahrer eines Radladers leicht verletzt, welcher versuchte mit dem Radlader Strohballen zu bergen. Dieser zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Dieser wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde er vorsorglich zur Überwachung stationär aufgenommen.

Da die Ursache des Brandes zur Zeit unbekannt ist hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell