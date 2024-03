POL-NB: Transporter kommt aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Barth (ots) -



Am 25.03.2024 gegen 19:15 Uhr kam es auf der B 105 am Abzweig nach Wüstenhagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein zur Zeit noch nicht namentlich bekannter Fahrzeugführer (führte keine Papiere zur Person bei sich) eines Transporters Mercedes Sprinter befuhr die Neue Straße aus Richtung Wüstenhagen kommend in Richtung B105. Kurz vor dem Abzweig auf die B 105 kam er in einer Linkskurve aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, flog die dahinterliegende Böschung hinunter und überschlug sich ein Mal. Hierbei wurde der Fahrzeugführer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Am Transporter entstand Totalschaden in Höhe von 40.000,-EUR.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



