POL-HRO: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Einem aufmerksamen Zeugen sowie Kameraden der Rostocker Berufsfeuerwehr ist es zu verdanken, dass am vergangenen Wochenende mehrere Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt werden konnten.



Am 22.03.2024 gegen 23:30 Uhr beobachtete ein Beamter der Feuerwache 1 aus seinem Dienstgebäude heraus wie zwei männliche Personen mit einem Permanentmarker Schriftzüge auf den Fensterscheiben des Feuerwehrgebäudes sowie auf der Schrankensäule anbrachten.



Nachdem sich beide Männer vom Tatort entfernt hatten, konnten sie durch mehrere nacheilende Kameraden im Bereich der benachbarten Tankstelle gestellt werden. Als die alarmierten Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, wurde ein Teil der angebrachten Schriftzüge nach Aufforderung der Hinweisgeber bereits durch die beiden 25-jährigen Tatverdächtigen entfernt. Gegen die beiden Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Ebenfalls in Tatortnähe konnte ein 40-jähriger Deutscher am 24.03.2024 gegen 04:00 Uhr gestellt werden. Zuvor hatte ein Zeuge gesehen, wie der Mann mit einer Spraydose einen Schriftzug an der Fassade eines Cafés in der Leonhardstraße angebracht hatte. Der Hinweisgeber informierte die Polizei.



Die Beamten konnten den Mann im Nahbereich stellen. Bei der Durchsuchung des 40-jährigen Deutschen konnten Beweismittel gefunden und sichergestellt werden. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell