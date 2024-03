POL-HWI: Tödlicher Verkehrsunfall bei Schönberg

Schönberg (ots) -



Gegen 11:30 Uhr kam es am heutigen Tag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW auf der B 104 bei Schönberg, bei dem eine Person tödlich verunglückte.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein PKW entlang der B104 bei Schönberg in Richtung Lübeck, als dieser im Kurvenbereich mit einem LKW frontal kollidierte. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des PKW-Fahrers feststellen. Die Identität des Verstorbenen ist derzeit nicht abschließend geklärt.



Zur genauen Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme kommt es zur Vollsperrung des betroffenen Streckenabschnitts.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell