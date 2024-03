POL-SN: Erneut Bargeld aus Lieferfahrzeug entwendet

Schwerin (ots) -



Die Polizei bittet um Hinweise zu einem erneuten Diebstahl aus einem Lieferfahrzeug. Unbekannte Täter nutzten die kurze Abwesenheit des Fahrers aus um in das Innere des Fahrzeuges zu gelangen und gewaltsam einen Tresor zu öffnen. Mehrere Tausend Euro nahmen die Täter an sich.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 06:45 Uhr in der Lieferzone der Reiferbahn.

Die Polizei sicherte im Rahmen des Strafverfahrens eines besonders schweren Falls des Diebstahls Spuren. Ein Fährtenhund kam ebenfalls zum Einsatz.

Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 entgegen.



