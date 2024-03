POL-GÜ: Diebe stehlen am Wochenende in Güstrow einen PKW und Motorräder

Güstrow (ots) -



Am Sonntagvormittag gegen 11:30 Uhr erhielt das Polizeihauptrevier Güstrow den Hinweis, dass ein Motorrad im Inselseekanal, Höhe Plauer Chaussee liegen soll. Dies bestätigte sich vor Ort, sodass das Motorrad durch die Freiwillige Feuerwehr Güstrow aus ca. 2 Metern Tiefe geborgen wurde. Die hier festgestellte Yamaha wurde offenbar zuvor in der Goldberger Straße entwendet. Dort wurde es durch die Fahrzeughalterin am Vorabend gegen 23:00 Uhr letztmalig abgestellt gesehen, ehe es durch unbekannte Täter entwendet wurde. Der Schaden wird auf etwa 4500EUR geschätzt.



Weiterhin wurde in derselben Nacht in der Zeit von Samstag, 21.45 Uhr zum Sonntag, 10:00 Uhr ein weißer Ford S-Max durch bislang unbekannte Täter in der Neuen Wallstraße entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.000EUR.



In der Zeit von Sonntagabend 21:00 Uhr bis zum heutigen Morgen 11:00 Uhr kam es durch unbekannt zu einem Diebstahl eines grauen Kleinkraftrades "Am Sportplatz", welches mit einem Schloss gesichert vor dem Haus abgestellt war. Der Schaden beträgt hier etwa 850EUR.

Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt in alles Fällen wegen besonders schweren Fall des Diebstahles und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell