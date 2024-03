POL-GÜ: Vorfahrtfehler führt zu Verkehrsunfall mit Personenschaden in Broderstorf

Güstrow/ Broderstorf (ots) -



Am Montagmorgen kam es gegen 07:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in der Rostocker Chaussee in Broderstorf. Eine 32-jährige Deutsche befand sich in der Straße "Schwarzer Weg" und wollte nach links auf die B110 abbiegen. Dabei übersah sie eine von links aus Fahrtrichtung Sanitz kommende 40-jährige Deutsche und stieß mit deren Opel zusammen. Die 40-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt die vorfahrtberechtigte B110 in Fahrtrichtung Rostock. Durch den Verkehrsunfall wurde die Opel-Fahrerin als auch zwei im Ford mitfahrende 9- und 5-jährige Mädchen leicht verletzt. Während die Kinder nach der medizinischen Behandlung vor Ort bei der Erziehungsberechtigten belassen werden konnten, wurde die 40-Jährige zur weiteren Behandlung in das Südstadt-Klinikum nach Rostock verbracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam die Feuerwehr am Unfallort zum Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000EUR geschätzt.



