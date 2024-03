POL-GÜ: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der B103 - die Polizei in Bützow sucht Fahrzeugführer als Zeugen

Güstrow/ Bützow (ots) -



Am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr fiel einer Funkstreifenbesatzung des Autobahnpolizeireviers Dummerstorf ein BMW auf der B103 in Kuhs auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Örtlichkeit in Fahrtrichtung Kritzkow befuhr. Während seiner rasanten Fahrt überholte der BMW mehrmals an unübersichtlichen Stellen sowie teilweise trotz Überholverbot und überführ auch eine Rotlicht zeigende Baustellenampel hinter der Ortschaft Kritzkow, Höhe Autobahnbrücke der BAB 19. Im weiteren Verlauf des Baustellenbereiches konnte der BMW dann durch die Einsatzkräfte gestoppt und kontrolliert werden. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 25-jährigen Deutschen, der angab es "eilig zu haben" und nach Rostock nach Hause zu wollen. Aufgrund der Tatsache, dass der 25-Jährige die Strecke mit nicht angepasster, stark überhöhter Geschwindigkeit befuhr und dabei grob verkehrswidrig und rücksichtslos handelte, wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen. Teilweise wurden außerorts Geschwindigkeiten etwa 200km/h und innerorts von etwa 120 km/h erreicht. Der Führerschein des Rostockers wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.



Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach den beiden Fahrzeugführern, die am gestrigen Abend von dem 25-Jährigen überholt wurden. Bei einem der überholten Fahrzeuge handelt es sich vermutlich um einen silbergrauen VW Passat Variant (Baujahr ab 2019). Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell