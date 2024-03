POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise zu Raubstraftat in Parchim

Parchim (ots) -



Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer Raubstraftat in Parchim, bittet die Kriminalpolizei jetzt um Zeugenhinweise. Am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr sollen zwei unbekannte Männer einen 15-Jährigen in der Ziegendorfer Chaussee geschlagen und dem Jugendlichen anschließend das Smartphone geraubt haben. Nach Angaben des Opfers hätten die beiden dunkelgekleideten Männer zunächst Zigaretten verlangt und dann auf den 15-Jährigen eingeschlagen, der dabei leicht verletzt wurde. Der Vorfall hat sich den Angaben zufolge in der Nähe eines Seniorenheims auf einem schmalen Weg ereignete. Die beiden unbekannten Männer sollen mit Kapuzenshirts bekleidet gewesen sein und jeweils einen Vollbart getragen haben. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim entgegen.



