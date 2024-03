POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 24-Jährigen aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Seit dem 24.03.2024 wird eine 24-jährige Frau aus Schwerin vermisst.



Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die deutsche Schwerinerin dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen ist. Die polizeilichen Suchmaßnahmen haben bisher nicht zum Erfolg geführt und dauern an.



Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:



- 168cm groß, schlank, ca. 55kg,

- mehrere Piercings im Gesicht (Ringe in Nase, Mund)

- kurze rote Haare - einseitig Dreadlock´s



Ein Bild der Gesuchten befindet sich hier:



https://fcld.ly/24-03-25vermisst



Die Gesuchte Bezüge nach Kiel, es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich dort aufhält oder auf dem Weg dorthin unterwegs ist.



Hinweise, welche zum Auffinden der Vermissten führen könnten, nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder 1560, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



