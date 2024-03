POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Demmin - (ots) -





Am 24.03.2024 gg. 21:10 Uhr befuhr eine 61-Jährige aus der Region

mit ihrem Pkw die B 194 aus Richtung Stavenhagen kommend in Richtung

Demmin. Zwischen den Abfahrten Gnevezow und Wolkwitz im Landkreis

Mecklenburgische Seenplatte wollte sie einem die Fahrbahn querenden

Reh ausweichen. Dadurch kam sie nach links von der Fahrbahn ab und

fuhr in weiterer Folge in den Straßengraben. Dabei wurden die

Fahrzeugführerin und ihr 66-jähriger Beifahrer verletzt. Beide

Personen wurden ins Krankenhaus Demmin verbracht. Am Fahrzeug

entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 EUR. Das Fahrzeug wurde durch

einen Abschleppdienst geborgen. Beide Verletzte sind deutsche

Staatsangehörige.





Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg





