POL-NB: Verkehrsunfall durch riskantes Überholmanöver

Jarmen (ots) -



Am Abend des 24.03.2024 gegen 19:30 Uhr kam es auf der Landesstraße

35 im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit

Personen- und Sachschaden. Der 22-jährige Fahrzeugführer eines Pkw

Renault Laguna fuhr aus Gützkow kommend in Richtung Jarmen. In einer

langgezogenen Linkskurve missachtete der Fahrer das geltende

Überholverbot und scherte zum Überholen der vor ihm befindlichen

Fahrzeugkolone aus. Nachdem der Renault-Fahrer sich kurzzeitig wieder

auf seiner Fahrspur befand, setzte er erneut zum Überholen eines

Fahrzeuges an. Dabei verlor er in der Kurve die Kontrolle über das

Fahrzeug, wodurch sich dieses mehrfach um die eigene Achse drehte.

Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren

Verkehrsschildern und einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde

durch den Unfall leicht- und seine 21-jährige Beifahrerin

schwerverletzt. Beide kamen zur weiteren medizinischen Behandlung ins

Klinikum Greifswald. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 EUR.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des nicht mehr fahrbereiten

PKW wurde die L 35 für ca. 1h 45 min voll gesperrt. Gegen den

Fahrzeugführer wird nun wegen des Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung und der Fahrlässigen Körperverletzung

ermittelt. Beide Unfallbeteiligte haben die deutsche

Staatsangehörigkeit.



Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell