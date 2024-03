POL-HRO: Brand in einem Wildtiergehege

Grevesmühlen (ots) -



Am 24.03.2024 gegen 06:50 Uhr kam es zu einem Brand in einem

Wildgehege nahe Grevesmühlen.

Im dortigen Gehege zwischen Grevesmühlen und Questin stand eine als

Futterlage dienende Holzhütte mit Futterraufe für das angesiedelte

Dammwild vollständig in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr

Grevesmühlen löschte das Feuer vollständig, konnte das komplette

niederbrennen aber nicht verhindern. Das Feuer griff auf einen

angrenzenden Baum über und wurde dadurch beschädigt. Personen oder

Tiere wurden nicht verletzt.

Zum Zwecke der Spurensuche und -sicherung war der Kriminaldauerdienst

Wismar im Einsatz. Nach jetzigen Erkenntnissen konnte keine

eindeutige Brandursache festgestellt werden. Die Polizei geht derzeit

von einer Brandstiftung aus. Die Schadenshöhe wird auf 5.000 Euro

geschätzt.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell