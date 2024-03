POL-NB: Versuchte Brandstiftung in 17039 Neuenkirchen, Am Anger

Friedland (ots) -



Am 24.03.2024 gegen 06:00 Uhr meldete sich über Notruf der Hinweisgeber in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und teilte mit, dass unbekannte Täter versucht haben seinen Holzstapel unter seinem Carport anzuzünden. Der Hinweisgeber wurde durch das Bellen seines Hundes geweckt und sah nach dem Rechten. Dabei stellte er fest, dass unbekannte Täter Kohlenanzünder unter sein Holz gelegt hatten und diesen entzündet hatten. Auf Grund dessen, dass er das Feuer so rechtzeitig entdeckte, gelang es dem Hinweisgeber das Feuer selbstständig zu löschen. Dadurch konnte auch ein Übergreifen des Feuers auf den unter dem Carport abgestellten PKW verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Friedland unter der Telefonnummer 039601-300224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



