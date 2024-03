POL-HRO: Unglücksfall in Kleingartenanlage

Parchim (ots) -



Die Feuerwehr Parchim und ein Funkstreifenwagen des

Polizeihauptreviers Parchim wurden am 23.03.2024 um 19:14 Uhr in eine

Kleingartenanlage Ziegeleiweg Parchim entsandt. Dort sorgte sich eine

Hinweisgeberin um ihre zwei Bekannten, da diese trotz vorheriger

Verabredung nicht die Tür ihrer Gartenlaube öffneten.



Durch die ebenfalls eingesetzte Rettungssanitäter und den Notarzt

konnte vor Ort nur noch der Tod der beiden Personen festgestellt

werden. Die 45-jährige Libanesin und ihr 51-jähriger syrischer

Ehemann hatten sich nach ersten Erkenntnissen einen Grill mit

Restglut in die Laube gestellt. Vermutlich kam es hierdurch zu einer

tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung.



Der Kriminaldauerdienst Ludwigslust wurde vor Ort zum Einsatz

gebracht. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Durch die Kriminalbeamten wurde ein Todesermittlungsverfahren

eingeleitet.



