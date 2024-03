POL-HRO: Brand in Rostocker Kleingartenanlage

Rostock (ots) -



Am 23.03.2024 gegen 15:25 Uhr wurde der Polizei und dem

Rettungsdienst ein Feuer in einer Gartenanlage in Rostock, im Bereich

Hölderlinweg, gemeldet. Zudem wurden Knallgeräusche wahrgenommen.



Vor Ort bestätigte sich der Brand und die Feuerwehr leitete sofort

die Löschmaßnahmen ein. Es hatte ein kleineres Gebäude, welches

augenscheinlich zu Übernachtungszwecken genutzt wurde, auf einer der

Parzellen aus noch unbekannter Ursache gebrannt. Nachdem das Feuer

gelöscht war, wurde bei der Begehung des Brandortes festgestellt,

dass in dem Feuer ein Hund verendet ist.



Zur Ermittlungen der Brandursache war der Kriminaldauerdienst Rostock

im Einsatz.



