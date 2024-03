POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B191 in Karstädt

Ludwigslust (ots) -



Am 23.03.2024 ereignete sich gegen 16:20 Uhr auf der B191 in Karstädt

ein schwerer Verkehrsunfall.



Aus bisher unbekannter Ursache kam der alleinbeteiligte Pkw in einer

Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Beide Fahrzeuginsassen wurden schwerverletzt mit einem Rettungswagen

in das Krankenhaus Schwerin verbracht.



Das Fahrzeug, ein VW T-Roc, erlitt einen Totalschaden und musste

abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro

geschätzt.



Die freiwillige Feuerwehr Karstädt war mit zwei Einsatzfahrzeugen und

10 Kameraden vor Ort im Einsatz. Die B191 war für die Dauer des

Einsatzes komplett gesperrt und ist seit ca. 18 Uhr wieder voll

befahrbar.



gefertigt:

Tilman Mett

Polizeikommissar

Polizeihauptrevier Ludwigslust



verantwortlich:

Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell