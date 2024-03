POL-NB: Brand eines leerstehenden Gebäudes in 17235 Neustrelitz

Neustrelitz (ots) -



Am 23.03.2024 gegen 13:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Wilhelm-Straße in 17235 Neustrelitz gemeldet. Im selben Haus kam es bereits am Dienstag den 19.03.2024 zu einem Brand. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Das Haus brannte bereits in voller Ausdehnung. Umgehend begannen die Freiwilligen Feuerwehren aus Alt - und Neustrelitz, sowie die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg mit den Löscharbeiten. Diese befinden sich mit 57 Kameraden im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern zur Zeit noch an. Aus diesem Grund ist die Friedrich-Wilhelm-Str. im Bereich der Augustastraße voll gesperrt. Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Eine Unterstützung durch einen Brandursachermittler wird für den morgigen Tag anstrebt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Erkenntnistand auf ca. 200.000,-EUR.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Teefonnummer 03981-258224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



