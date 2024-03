POL-HRO: Brand von landwirtschaftlichen Geräten auf einem landwirtschaftlichen Produktionsgelände in Vietlübbe

Plau am See (ots) -



Am frühen Samstagmorgen des 23.03.2024 gegen 03:50 Uhr wurde über den

Notruf der Polizei ein Brand auf dem Gelände eines Milchbetriebes in

Vietlübbe/Gehlsbach gemeldet. In Absprache mit der Rettungsleitstelle

wurden daraufhin unverzüglich Einsatzmittel der Feuerwehr und der

Polizei an den Brandort entsandt.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte begannen die Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten. Nach bisheriger

Kenntnis gerieten mehrere Landmaschinen wie drei Traktoren, ein

Mähwerk, eine Walze sowie ein Reifenstapel mit Ersatzrädern für

Traktoren in Brand. Andere Maschinen, welche sich ebenfalls dort

befanden, konnten durch die Mitarbeiter des Milchhofes rechtzeitig in

Sicherheit gebracht werden.

Da die Brandursache weiterhin ungeklärt ist, wurde der Brandort

beschlagnahmt. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes leiten weitere

Ermittlungsarbeiten ein und prüfen den Einsatz eines

Brandursachenermittlers. Ein Fremdverschulden kann zum jetzigen

Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Umliegende Gebäude auf dem Betriebsgelände blieben vom Feuer

verschont. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die Schadenshöhe wird auf 250.000 Euro geschätzt.



gefertigt:

Max Mikoleit

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Plau am See





verantwortlich:

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



