POL-NB: Mehrere tätliche Angriffe auf Personen

Neubrandenburg (ots) -



Am Abend des 22.03.2024 kam es zu mehreren tätlichen Übergriffen auf

Personen in Neubrandenburg. Gegen 19:30 Uhr griff ein unbekannter

Täter in der Krauthöferstr. nacheinander zwei Männer mit einer

Flasche an und verletzte diese. Danach warf der Täter mit einem Stein

auf eine Fußgängerin und verletzte diese am Kopf. Die Geschädigten

wurden durch den Rettungsdienst in das Klinikum Neubrandenburg

verbracht. Kurz darauf griff in unmittelbarer Nähe in der Woldegker

Str. ein unbekannter Täter eine Frau an und versuchte ihr die

Handtasche zu entreißen. Auch diese Geschädigte wurde verletzt in das

Neubrandenburger Klinikum eingeliefert. Das Polizeihauptrevier

Neubrandenburg war mit mehreren Funkwagen im Einsatz. Gegen 23:00 Uhr

kam es zu einem erneuten tätlichen Angriff in einer nahegelegenen

Spielothek. Ein Mann schlug eine Frau und verletzte diese im Gesicht.

Auch diese Geschädigte wurde in die Klinik eingeliefert. In diesem

Fall konnten die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg einen

Tatverdächtigen in Tatortnähe stellen. Der 32-jährige Mann aus

Eritrea wurde in Gewahrsam genommen. Der Kriminaldauerdienst war im

Einsatz. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der

Körperverletzung und des versuchten Raubes und prüft einen möglichen

Zusammenhang der Taten. Bei den Geschädigten handelt es sich um einen

Mann aus Mauretanien und deutsche Staatsangehörige. Zeugen werden

gebeten sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter

039555825-224, der Onlinewache der Landesspolizei

www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell