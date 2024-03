POL-HST: Fortsetzung des Schulprojekts - Über die Straße - mal anders!

Details anzeigen Quelle: Prävention Polizeiinspektion Stralsund Quelle: Prävention Polizeiinspektion Stralsund

Stralsund (ots) -



Mit Rückblick auf das Schulprojekt "Geh nicht mit Fremden" in der

Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich", welches gemeinsam mit der

Verkehrswacht Stralsund am 26.01.2024 durchgeführt wurde, war es

heute Vormittag (22.03.2024) soweit. Die Verkehrswarnwesten,

gesponsort von der Verkehrswacht, konnten in einem angemessenen

Rahmen an die Schulleitung sowie die Schülervertreterinnen und

-vertreter überreicht werden. Über 50 Westen für die Kleinen und auch

ein paar für die Großen (Lehrkräfte, Betreuenden) für zukünftige

Ausflüge sowie einige Malhefte können sich nun die Kinder der

Montessori-Grundschule freuen und diese im Sachunterricht nutzen.



Dass die Jüngsten der Schule nun mit den Warnwesten Exkursionen

durchführen können und mit dem Wissen über die wichtigsten Regeln im

Straßenverkehr "prahlen" können, verdanken sie dem Engagement und der

guten Kooperation der Schulsozialarbeit, den Ehrenamtlern der

Verkehrswacht sowie der Präventionsberaterin der Polizeiinspektion

Stralsund.



Somit gehen die Schülerinnen und Schüler künftig gemeinsam mit den

Lehrkräften nicht nur mit mehr Achtsam- und Aufmerksamkeit, sondern

auch etwas sicherer und sichtbarer durch die Stadt.



Pressemitteilung vom 30.01.2024

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5703453



