POL-NB: Balkonbrand im Mehrfamilienhaus

Am 22.03.2024 kam es gegen 13 Uhr zu einem Brand eines Balkons in Bütow.



Nach ersten Erkenntnissen könnte ein im Blumenkasten entsorgter Zigarettenstummel als Brandauslöser in Frage kommen.

Die Kameraden der örtlichen Feuerwehr waren für die notwendigen Löscharbeiten im Einsatz und konnten die Ausbreitung des Feuers verhindern.

Es wurden keine Personen verletzt. Eine Evakuierung der Wohnung bzw. des gesamten Gebäudes war nicht notwendig. Es ist kein Schaden an der Wohnung entstanden.



Vor Ort wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung

aufgenommen. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 7.500 Euro.



